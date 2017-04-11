С начала суток двое украинских военных получили ранения в зоне АТО

"Двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", - отметили в штабе.

По информации пресс-центра, с начала суток враг совершил 23 обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

"Вблизи Мариуполя, из вооружения БМП и БТР, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по нашим позициям в районе Водяного. С гранатометов, зенитных установок ЗУ-23-2 и пулеметов крупного калибра враг обстреливал наших воинов под Марьинка", - говорится в сообщении.

Боевики также стреляли по позициям рядом Новотроицкого из гранатометов, а из крупнокалиберных пулеметов обстреливали защитников Чермалык и Красногоровки. При этом, отметили в штабе, из стрелкового оружия вел огонь по защитникам Широкино. В районах населенных пунктов Новотроицкое, Водяное и Красногоровка действовали вражеские снайперы.

"На донецком направлении, по позициям рядом населенного пункта Опытное, противник применил минометы калибра 120 мм и 82мм, вооружения БМП и гранатометы. В районе Авдеевки, позиции наших войск накрывал огнем 82-миллиметровых минометов, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов ", - сообщили в пресс-центре.

Зафиксировано применение, отметили в штабе, противником минометов калибра 82мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам вблизи населенного пункта Пески. С гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь по нашим защитникам в районе Зайцевой.

Кроме того, добавили в штабе АТО, на луганском направлении, минометы калибра 120 мм противник применил по позициям рядом населенного пункта Крымское, а из гранатометов обстрелял позиции неподалеку Катериновки.

Как сообщал УНН, боевики провели 31 обстрел на мариупольском направлении .