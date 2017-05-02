З початку доби четверо українських військових отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Ситуація в районі проведення АТО залишається складною. З початку доби чотири військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Ситуація в районі проведення АТО залишається складною. Російсько-терористичні підрозділи не припиняють вогневі атаки по позиціях Збройних Сил України. З початку доби чотири військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, на маріупольському напрямку минулої доби відбулося 32 ворожі обстріли.