С начала суток четверо украинских военных получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Ситуация в районе проведения АТО остается сложной. С начала суток четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Ситуация в районе проведения АТО остается сложной. Российско-террористические подразделения не прекращают огневые атаки по позициям Вооруженных Сил Украины. С начала суток четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, на мариупольском направлении прошедшие сутки произошло 32 враждебные обстрелы.