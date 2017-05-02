С начала суток четверо украинских военных получили ранения

"Ситуация в районе проведения АТО остается сложной. Российско-террористические подразделения не прекращают огневые атаки по позициям Вооруженных Сил Украины. С начала суток четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, на мариупольском направлении прошедшие сутки произошло 32 враждебные обстрелы.