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З початку доби бойовики здійснили 19 обстрілів по позиціям сил АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Протягом сьогоднішньої доби бойовики здійснили 19 обстрілів по позиціям сил АТО на Донбасі, один український військовий отримав поранення. Про це повідомили у пре-центрі штабу АТО, передає УНН.

З початку доби бойовики здійснили 19 обстрілів по позиціям сил АТО

“Російсько-терористичні війська продовжують здійснювати провокаційні обстріли позицій Збройних Сил України. З початку доби ворог 19 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських військ”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на донецькому напрямку, епіцентром вогневого протистояння були наші позиції в районі Авдіївки, захисників якої противник накривав вогнем танку, мінометів калібру 82-мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По оборонцях Троїцького ворог гатив з 82-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів.

У штабі також відзначили, що у районі населеного пункту Піски діяли ворожі снайпери.

“На приморському напрямку, з мінометів калібру 120-мм ворог обстрілював опорні пункти поблизу Гнутового, а з мінометів калібру 82-мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — позиції під Павлополем. З переносної реактивної системи Град „Партизан“ та озброєння БМП противник гатив по морських піхотинцях поруч Широкиного. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог обстрілював позиції поблизу Водяного. В районі Водяного та Новотроїцького активізувались ворожі снайпери”, — наголосили у повідомленні.

Також у штабі зауважили, що на луганському напрямку, з гранатометів різних систем російсько-окупаційні війська обстрілювали опорні пункти поблизу Новоолександрівки, Кримського та Троїцького.

“З початку доби один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення”, — повідомили у прес-центі штабу.

Як повідомляв УНН, минулої доби, 2 травня, в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, семеро зазнали поранень.

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