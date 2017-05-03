С начала суток боевики осуществили 19 обстрелов по позициям сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В течение сегодняшних суток боевики осуществили 19 обстрелов по позициям сил АТО на Донбассе, один украинский военный получил ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО, передает УНН.
"Российско-террористические войска продолжают осуществлять провокационные обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала суток враг 19 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских войск ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на донецком направлении, эпицентром огневого противостояния были наши позиции в районе Авдеевки, защитников которой противник накрывал огнем танка, минометов калибра 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитников Троицкого враг бил с 82-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов.
В штабе также отметили, что в районе населенного пункта Пески действовали вражеские снайперы.
"На приморском направлении, из минометов калибра 120-мм враг обстреливал опорные пункты вблизи Гнутово, а из минометов калибра 82-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - позиции в Павлополь. С переносной реактивной системы Град "Партизан" и вооружение БМП противник бил по морским пехотинцам рядом Широкино. С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал позиции вблизи Водяного. В районе Водяного и Новотроицкого активизировались вражеские снайперы", - отметили в сообщении.
Также в штабе отметили, что на луганском направлении, из гранатометов различных систем российско-оккупационные войска обстреливали опорные пункты вблизи Новоалександровки, Крымского и Троицкого.
"С начала суток один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения", - сообщили в пресс-центе штаба.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 2 мая, в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, семеро получили ранения.