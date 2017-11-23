З початку доби бойовики сім разів обстрілювали позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. З початку доби в зоні проведення антитерористичної операції бойовики 7 разів обстріляли позиції українських військових. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Загалом від опівночі російсько-окупаційні війська 7 разів порушили перемир’я. У більш ніж половині випадків захисники Вітчизни давали окупантам адекватну відповідь”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на луганському напрямку впродовж дня ворог декілька разів обстрілював оборонні укріплення сил АТО біля Кримського із 82-мм мінометів, гранатометів та легкого піхотного озброєння. На Світлодарській дузі під гранатометний вогонь потрапили захисники Луганського.
На донецькому напрямку найгарячіше було на Приазов’ї. Там противник відкривав вогонь із різних типів зброї включно зі 120-мм мінометами поблизу Павлополя, а з гранатометів і великокаліберних кулеметів — неподалік Водяного.
Як повідомляв УНН, минулої доби, 22 листопада, в зоні АТО двоє українських військових отримали поранення, ще четверо травмовані.