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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 10014 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 23363 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 31561 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 31324 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 98537 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 86549 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96385 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 123881 просмотра

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С начала суток боевики семь раз обстреливали позиции сил АТО

С начала суток боевики семь раз обстреливали позиции сил АТО

Киев  •  УНН

 • 8534 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции боевики 7 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"Всего с полуночи российско-оккупационные войска 7 раз нарушили перемирие. В более чем половине случаев защитники Отечества давали оккупантам адекватный ответ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на луганском направлении в течение дня враг несколько раз обстреливал оборонительные укрепления сил АТО у Крымского с 82-мм минометов, гранатометов и легкого пехотного вооружения. На Светлодарской дуге под гранатометный огонь попали защитники Луганского.

На донецком направлении горячее было на Приазовье. Там противник открывал огонь из различных типов оружия, включая 120-мм минометы вблизи Павлополя, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Водяного.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 22 ноября, в зоне АТО двое украинских военных получили ранения, еще четверо травмированы.

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