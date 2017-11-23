С начала суток боевики семь раз обстреливали позиции сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции боевики 7 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Всего с полуночи российско-оккупационные войска 7 раз нарушили перемирие. В более чем половине случаев защитники Отечества давали оккупантам адекватный ответ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на луганском направлении в течение дня враг несколько раз обстреливал оборонительные укрепления сил АТО у Крымского с 82-мм минометов, гранатометов и легкого пехотного вооружения. На Светлодарской дуге под гранатометный огонь попали защитники Луганского.
На донецком направлении горячее было на Приазовье. Там противник открывал огонь из различных типов оружия, включая 120-мм минометы вблизи Павлополя, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Водяного.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 22 ноября, в зоне АТО двое украинских военных получили ранения, еще четверо травмированы.