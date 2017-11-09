З початку доби бойовики шість разів порушили режим тиші

"На луганському напрямку бойовики двічі з великокаліберних кулеметів били по наших опорних пунктах біля населеного пункту Луганського", - зазначили у прес-центрі.

Крім того, із цієї ж зброї ворог провів обстріли у районі Авдіївки.

"Під гранатометними обстрілами ворога опинились оборонці Водяного, що на Маріупольському напрямку. Загалом, від початку доби незаконні збройні формування 6 разів порушили перемир’я", - повідомили у штабі.

Військові Збройних Сил України майже на всі обстріли відповідали вогнем із піхотного озброєння.

Внаслідок бойових дій у зоні проведення АТО з початку доби жоден український військовий не постраждав, загиблих немає.

Як повідомляв УНН, минулої доби внаслідок бойових дій в зоні проведення АТО загинув один український військовий. Ще двох військовослужбовців було поранено, один зазнав бойового травмування.