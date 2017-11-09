З початку доби бойовики шість разів порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. З початку доби незаконні збройні формування 6 разів порушили режим припиненя вогню у зоні проведення антитерористичної операції, передає УНН з посиланням на Facebook прес-центру штабу АТО.
"На луганському напрямку бойовики двічі з великокаліберних кулеметів били по наших опорних пунктах біля населеного пункту Луганського", - зазначили у прес-центрі.
Крім того, із цієї ж зброї ворог провів обстріли у районі Авдіївки.
"Під гранатометними обстрілами ворога опинились оборонці Водяного, що на Маріупольському напрямку. Загалом, від початку доби незаконні збройні формування 6 разів порушили перемир’я", - повідомили у штабі.
Військові Збройних Сил України майже на всі обстріли відповідали вогнем із піхотного озброєння.
Внаслідок бойових дій у зоні проведення АТО з початку доби жоден український військовий не постраждав, загиблих немає.
Як повідомляв УНН, минулої доби внаслідок бойових дій в зоні проведення АТО загинув один український військовий. Ще двох військовослужбовців було поранено, один зазнав бойового травмування.