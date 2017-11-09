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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 27666 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 89786 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 83240 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100122 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100304 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 76452 просмотра

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С начала суток боевики шесть раз нарушили режим тишины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. С начала суток незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим приостановлены огня в зоне проведения антитеррористической операции, передает УНН со ссылкой на Facebook пресс-центра штаба АТО.

"На луганском направлении боевики дважды из крупнокалиберных пулеметов били по нашим опорных пунктах у населенного пункта Луганского", - отметили в пресс-центре.

Кроме того, с этого же оружия враг провел обстрелы в районе Авдеевки.

"Под гранатометный обстрелами врага оказались защитники Водяного, что на Мариупольском направлении. В общем, с начала суток незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили перемирие", - сообщили в штабе.

Военные Вооруженных Сил Украины почти на все обстрелы отвечали огнем из пехотного вооружения.

В результате боевых действий в зоне проведения АТО с начала суток ни один украинский военный не пострадал, погибших нет.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения АТО погиб один украинский военный. Еще двое военнослужащих получили ранения, один получил боевое травмирование.

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