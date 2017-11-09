С начала суток боевики шесть раз нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. С начала суток незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим приостановлены огня в зоне проведения антитеррористической операции, передает УНН со ссылкой на Facebook пресс-центра штаба АТО.
"На луганском направлении боевики дважды из крупнокалиберных пулеметов били по нашим опорных пунктах у населенного пункта Луганского", - отметили в пресс-центре.
Кроме того, с этого же оружия враг провел обстрелы в районе Авдеевки.
"Под гранатометный обстрелами врага оказались защитники Водяного, что на Мариупольском направлении. В общем, с начала суток незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили перемирие", - сообщили в штабе.
Военные Вооруженных Сил Украины почти на все обстрелы отвечали огнем из пехотного вооружения.
В результате боевых действий в зоне проведения АТО с начала суток ни один украинский военный не пострадал, погибших нет.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения АТО погиб один украинский военный. Еще двое военнослужащих получили ранения, один получил боевое травмирование.