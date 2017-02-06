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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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З початку доби бойовики провели 40 обстрілів, поранено одного українського військового

Київ • УНН

 • 5271 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. З початку доби в зоні проведення антитерорестичної операції зафіксовано 40 осбтрілів, поранено одного українського військового, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

З початку доби бойовики провели 40 обстрілів, поранено одного українського військового

"Загалом зафіксовано 40 обстрілів. Одного нашого військового поранено", - йдеться в повідомленні.

Також в прес-центрі зазначили, що по всім трьом напрямкам бойовики використовували такни та артилерію.

"На донецькому напрямку зі 152 міліметрової артилерії, танків, 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї загарбники неодноразово обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки. Також по Авдіївці та Кам’янці вогонь вели і снайпери. Крім того, під обстріли потрапили Луганське, Опитне та Зайцеве.

На маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії, гранатометів та мінометів різних калібрів російські окупанти обстріляли Новогригорівку, Лебединське, Широкине та Марїнку. По Широкиному вогонь вів і танк, а по Новотроїцькому - великокаліберні кулемети.

На луганському напрямку по Новозванівці вогонь вів танк. Гранатомети - по Жовтому та Кримському", - додали в прес-центрі.

Як повідомляв УНН, минулого тижня в зоні АТО загинуло 15 українських бійців та троє цивільних.

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