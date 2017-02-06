С начала суток боевики провели 40 обстрелов, ранен один украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 40 обстрелов, ранен один украинский военный, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"В целом зафиксировано 40 обстрелов. Один наш военный ранен", - говорится в сообщении.
Также в пресс-центре отметили, что по всем трем направлениям боевики использовали танки и артиллерию.
"На донецком направлении из 152 миллиметровой артиллерии, танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики неоднократно обстреливали наши позиции в районе Авдеевки. Также по Авдеевке и Каменце огонь вели и снайперы. Кроме того, под обстрелы попали Луганское, Опытное и Зайцево.
На мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии, гранатометов и минометов различных калибров российские оккупанты обстреляли Новогригорьевку, Лебединский, Широкино и Маринку. По Широкино огонь вел и танк, а по Новотроицкому - крупнокалиберные пулеметы.
На луганском направлении по Новозвановке огонь вел танк. Гранатометы - по Желтому и Крымскому", - добавили в пресс-центре.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе в зоне АТО погибли 15 украинских бойцов и трое гражданских.