З початку доби бойовики порушили режим тиші на Донбасі сім разів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Від початку поточної доби на Донбасі російсько-окупаційні війська здійснили сім прицільних обстрілів позиції Об’єднаних сил. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні, 12 вересня, в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході нашої держави, російсько-окупаційні війська здійснили вже 7 прицільних обстрілів позиції Об’єднаних сил, тричі застосовуючи міномети різних калібрів”, — сказав речник Міноборони.
З його слів, після 06:30 ранку захисники Водяного зафіксували розриви 13 ворожих мін калібру 120 мм. Також зранку окупанти випустили загалом 16 мін 82-го калібру по нашим оборонцям населених пунктів Зайцеве та Новгородське. Окупанти вели щільні обстріли з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння.
Окрім цього, після другої ночі зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї противник прицільно вів вогонь по позиціях Об’єднаних сил в районі населеного пункту Пищевик.
Близько восьмої ранку ворог вів провокації зі стрілецької зброї по захисникам Водяного. З десятої противник відкрив вогонь з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння по позиціях наших воїнів в районі Кримського. А з 11:14 з АГС та великокаліберних кулеметів поблизу Новогнатівки.
“Усі обстріли з боку російсько-окупаційних військ були прицільні, тому наші мужні воїни декілька разів адекватно придушували ворожу збройну активність вогнем у відповідь з чергових вогневих засобів, неухильно дотримуючись Мінських угод. За наявною інформацією, бойових втрат від початку поточної доби серед наших Українських героїв немає”, — сказав Гуцуляк.
Як повідомляв УНН, 11 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 18 разів порушили режим припинення вогню.