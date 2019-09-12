С начала суток боевики нарушил режим тишины в Донбассе семь раз

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. С начала текущих суток на Донбассе российско-оккупационные войска совершили семь прицельных обстрелов позиции Объединенных сил. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центре Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

“Сегодня, 12 сентября, в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашего государства, российско-оккупационные войска совершили уже 7 прицельных обстрелов позиции Объединенных сил, трижды применяя минометы различных калибров”, — сказал представитель Минобороны.

По его словам, после 6:30 утра защитники Водяного зафиксировали разрывы 13 вражеских мин калибра 120 мм. Также утром оккупанты выпустили всего 16 мин 82-го калибра по нашим защитникам населенных пунктов Зайцево и Новгородское. Оккупанты вели плотные обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения.

Кроме этого, после второй ночи со станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия противник прицельно вел огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Пищевик.

Около восьми утра противник вел провокации из стрелкового оружия по защитникам Водяного. С десяти противник открыл огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения по позициям наших воинов в районе Крымского. А с 11:14 с АГС и крупнокалиберных пулеметов вблизи Новогнатовки.

“Все обстрелы со стороны российско-оккупационных войск были прицельные, поэтому наши мужественные воины несколько раз адекватно подавляли вражескую вооруженную активность огнем с дежурных огневых средств, неукоснительно соблюдая Минские соглашения. По имеющейся информации, боевых потерь от начала текущих суток среди наших украинских героев нет”, — сказал Гуцуляк.

Как сообщал УНН, 11 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня.

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