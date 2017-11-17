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З початку доби бойовики чотири рази обстріляли позиції сил АТО

З початку доби бойовики чотири рази обстріляли позиції сил АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. З початку доби російсько-окупаційні війська продовжують порушувати перемир’я, ворог 4 рази відкривав вогонь по позиціям сил АТО, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“На Луганському напрямку 22 міни калібру 120-мм противник випустив по наших позиціях біля Залізного, ще 3 міни 82-го калібру — у районі Кримського. Ворожі обстріли з великокаліберних кулеметів зафіксовано поблизу Троїцького”, — йдеться в повідомленні.

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В прес-центрі зазначили, що на Донецькому напрямку бойовики з гранатометів і стрілецької зброї обстріляли військові позиції поблизу с.Павлополь.

“Загалом, від опівночі, російсько-окупаційні війська 4 рази порушили перемир’я. У половині випадків сили АТО відповідали влучним вогнем,” — додали у відомстві.

Як повідомляв УНН, минулої доби у зоні АТО було поранено нацгвардійця.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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