С начала суток боевики четыре раза обстреляли позиции сил АТО

"На Луганском направлении 22 мины калибра 120-мм противник выпустил по нашим позициям у Железного, еще 3 мины 82-го калибра - в районе Крымского. Вражеские обстрелы из крупнокалиберных пулеметов зафиксировано вблизи Троицкого", - говорится в сообщении.

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В пресс-центре отметили, что на Донецком направлении боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли военные позиции вблизи с.Павлополь.

"В общем, от полуночи, российско-оккупационные войска 4 раза нарушили перемирие. В половине случаев силы АТО отвечали метким огнем", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО был ранен нацгвардиец.