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З початку доби бойовики 7 разів вели вогонь по позиціях сил АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. З початку поточної добу бойовики 7 разів вели прицільний вогонь по позиціях українських військових на Донбасі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.

З початку доби бойовики 7 разів вели вогонь по позиціях сил АТО

“Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші та вести прицільний вогонь по позиціях Збройних Сил України із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська здійснили 7 обстрілів позицій сил АТО. Більш ніж у половині випадків українські військовослужбовці придушували вогневу активність окупантів”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на Донецькому напрямку противник з мінометів різних калібрів та усього спектру піхотного озброєння неодноразово обстрілював позиції сил АТО у районі Пісків і Водяного. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї загарбники порушували перемир’я поблизу Кам’янки і шахти Бутівка.

Попри загальне зменшення кількості обстрілів, слід відзначити, що впродовж першої половини доби у районі Водяного на Приазов’ї зафіксовано проліт ворожого БПЛА, що коригував мінометний вогонь противника.

На інших ключових ділянках нашої оборони, зокрема й на Луганському напрямку, на цей час порушень перемир’я не зафіксовано.

Нагадаємо, минулої доби в зоні АТО загинуло двоє військовослужбовців, 6 отримали поранення.

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