С начала суток боевики 7 раз вели огонь по позициям сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. С начала текущей сутки боевики 7 раз вели прицельный огонь по позициям украинских военных в Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим тишины и вести прицельный огонь по позициям Вооруженных Сил Украины с запрещенного минского договоренностями вооружения. В общем, от полуночи, российско-террористические войска осуществили 7 обстрелов позиций сил АТО. Более чем в половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность оккупантов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на Донецком направлении противник из минометов различных калибров и всего спектра пехотного вооружения неоднократно обстреливал позиции сил АТО в районе Песков и Водяного. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики нарушали перемирие вблизи Каменки и шахты Бутовка.
Несмотря на общее снижение количества обстрелов, следует отметить, что в течение первой половины суток в районе Водного на Приазовье зафиксировано пролет вражеского БПЛА, корректировал минометный огонь противника.
На других ключевых участках нашей обороны, в том числе и на Луганском направлении, на данный момент нарушений перемирия не зафиксировано.
Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО погибли два военнослужащих , 6 получили ранения.