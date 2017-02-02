З початку доби бойовики 54 рази обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. З початку доби бойовики 54 рази обстрілювали позиції українських військових в зоні проведення антитерористичної, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Загалом за день зафіксовано 54 обстріли”, — йдеться в повідомленні.
На донецькому напрямку російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях з РСЗВ БМ-21 “Град” в районі Авдіївки. Тут же протягом всього дня практично безперервно вогонь вели танки, міномети, гранатомети та стрілецька зброя. По Луганському та Пісках — міномети та БМП противника.
Натомість на маріупольському напрямку по позиціях українських військових в районі Широкиного вогонь вела реактивна система Град “П”. 122 міліметрова артилерія, 120 та 82 міліметрові міномети вели вогонь по Водяному, Широкиному, Опитному, Мар’їнці, Чермалику. По Березовому та Водяному бойовики вели вогонь з гранатометів, зенітних установок, стрілецької зброї. Чермалик обстріляли з ПТРК, а по позиціям біля Мар’їнки вогонь вів снайпер.
На луганському напрямку з мінометів обстріляли Кримське. З гранатометів та стрілецької зброї — Новозванівку.
Нагадаємо, минулої доби ворог 17 разів обстріляв позиції сил АТО на луганському напрямку.
Як передавав УНН, за минулу добу внаслідок бойових дій загинуло двоє українських військовослужбовців, 14 бійців отримали поранення, шестеро бойові травмування.