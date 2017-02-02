С начала суток боевики 54 раза обстреляли позиции сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. С начала суток боевики 54 раза обстреливали позиции украинских военных в зоне проведения антитеррористической, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Всего за день зафиксировано 54 обстрела", - говорится в сообщении.
На донецком направлении российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям из РСЗО БМ-21 "Град" в районе Авдеевки. Здесь же в течение всего дня практически непрерывно огонь вели танки, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. По Луганскому и Пескам - минометы и БМП противника.
Зато на мариупольском направлении по позициям украинских военных в районе Широкино огонь вела реактивная система Град "П". 122 миллиметровая артиллерия, 120 и 82 миллиметровые минометы вели огонь по Водяному, Широкино, Опытному, Марьинке, Чермалыку. По Березовому и Водяному боевики вели огонь из гранатометов, зенитных установок, стрелкового оружия. Чермалык обстреляли из ПТРК, а по позициям возле Марьинки огонь вел снайпер.
На луганском направлении из минометов обстреляли Крымское. Из гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановку.
Напомним, за прошедшие сутки враг 17 раз обстрелял позиции сил АТО на луганском направлении.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в результате боевых действий погибли два украинских военнослужащих, 14 бойцов получили ранения, шестеро боевые травмы.