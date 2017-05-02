З початку доби бойовики 28 разів обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Російсько-терористичні підрозділи не припиняють вогневі атаки по позиціях Збройних Сил України, бойовики 28 разів обстріляли позиції українських захисників, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"З початку доби ворог 28 разів обстріляв позиції українських захисників", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, на луганському напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів противник накривав опорні пункти поруч Кримського та Новозванівки. 82-міліметрові міномети ворог застосував під Катеринівкою, а по захисниках Троїцького вів вогонь з мінометів калібру 82-мм та протитанкових гранатометів. З гранатометів та великокаліберних кулеметів противник бив по позиціях поблизу Новоолександрівки.
"На донецькому напрямку, з мінометів калібру 120-мм ворог гатив по опорних пунктах поблизу Луганського. 82-міліметрові міномети противник застосував позиціях поруч Зайцевого. По опорних пунктах в районі Авдіївки ворог бив з протитанкових гранатометів, крім того, на даній ділянці діяли ворожі снайпери", - додали в прес-службі.
Крім того, на приморському напрямку, вогневу активність російсько-окупаційні підрозділи здійснювали під Павлополем, оборонців якого обстрілювали з гранатометів. По захисниках Широкиного, Водяного, Гнутового та Красногорівки противник гатив з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. Поблизу Гнутового активізувалися ворожі снайпери.
"Аби пригасити вогневу активність ворога по позиціях захисників Троїцького, сили АТО відкривали вогонь у відповідь з автоматичних гранатометів", - наголосили в прес-центрі.
Як повідомляв УНН, з початку доби четверо українських військових отримали поранення.