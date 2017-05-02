С начала суток боевики 28 раз обстреляли позиции сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Российско-террористические подразделения не прекращают огневые атаки по позициям Вооруженных Сил Украины, боевики 28 раз обстреляли позиции украинских защитников, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"С начала суток враг 28 раз обстрелял позиции украинских защитников", - говорится в сообщении.
В частности, на луганском направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров противник накрывал опорные пункты рядом с Крымским и Новозвановкой. 82-миллиметровые минометы враг применил под Екатериновкой, а по защитникам Троицкого вел огонь из минометов калибра 82-мм и противотанковых гранатометов. С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник бил по позициям вблизи Новоалександровки.
"На донецком направлении, из минометов калибра 120-мм враг бил по опорным пунктам вблизи Луганского. 82-миллиметровые минометы противник применил позициях рядом Зайцевого. По опорных пунктах в районе Авдеевки враг бил из противотанковых гранатометов, кроме того, на данном участке действовали вражеские снайперы", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, на приморском направлении, огневую активность российско-оккупационные войска осуществляли под Павлополем, защитников которого обстреливали из гранатометов. По защитниках Широкино, Водяного, Гнутово и Красногоровки противник бил из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. Вблизи Гнутово активизировались вражеские снайперы.
"Чтобы погасить огневую активность противника по позициям защитников Троицкого, силы АТО открывали огонь из автоматических гранатометов", - отметили в пресс-центре.
Как сообщал УНН, с начала суток четверо украинских военных получили ранения .