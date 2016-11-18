З початку доби бойовики 26 разів обстріляли сили АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Бойовики на Донбасі 26 разів обстріляли сили АТО, при чому застосовуючи заборонене озброєння, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Протягом дня російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій переважно з забороненного Мінськими домовленостями озброєння. Загалом з ночі і до 18.00 відбулося 26 обстрілів", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, протягом 17 листопада бойовики 40 разів обстріляли сили АТО.