С начала суток боевики 26 раз обстреляли силы АТО - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Боевики на Донбассе 26 раз обстреляли силы АТО, причем применяя запрещенные вооружения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"В течение дня российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций преимущественно из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Всего с ночи и до 18.00 состоялось 26 обстрелов", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в течение 17 ноября боевики 40 раз обстреляли силы АТО .