З початку доби бойовики 24 рази обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. З початку доби в зоні проведення АТО бойовики 24 рази обстрілювали позиції українських військових, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Загалом зафіксовано 24 обстріли”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема, на маріупольському напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Лебединське, Мар’їнку, Чермалик, Широкине та Водяне. По Мар’їнці, Новотроїцькому та Красногорівці вогонь вели снайпери.
На луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали Новоолександрівку та Новозванівку.
Натомість на донецькому напрямку російсько-окупаційні війська сьогодні застосовували 120 міліметрові міномети, обстрілюючи Піски. Тут же вогонь вів і снайпер. По Новгородському, Авдіївці та Зайцевому стріляли з гранатометів та стрілецької зброї.
Як повідомляв УНН, з початку доби в зоні АТО поранено четверо українських військових.