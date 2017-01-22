С начала суток боевики 24 раза обстреляли позиции сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. С начала суток в зоне проведения АТО боевики 24 раза обстреливали позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"В целом зафиксировано 24 обстрела", - говорится в сообщении.
В частности, на мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Лебединский, Марьинку, Чермалык, Широкино и Водяное. По Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке огонь вели снайперы.
На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Новоалександровку и Новозвановку.
Зато на донецком направлении российско-оккупационные войска сегодня применяли 120 миллиметровые минометы, обстреливая Пески. Здесь же огонь вел и снайпер. По Новгородской, Авдеевке и Зайцево стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.
Как сообщал УНН, с начала суток в зоне АТО ранены четверо украинских военных.