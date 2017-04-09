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З початку доби бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. З початку доби ворог 18 разів відкривав вогонь по опорних пунктах Збройних Сил України, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО

Зазначається, що поблизу Маріуполя, вогнем мінометів калібру 120мм та гранатометів ворог накривав захисників Новотроїцького. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бив по оборонцях Водяного. А захисників Широкиного, Гнутового та Талаківки обстріляв зі стрілецької зброї. По опорних пунктах наших військ під Новогригорівкою гатив з озброєння БМП.

На донецькому напрямку, з гранатометів та великокаліберних кулеметів противник відкривав вогонь по наших позиціях під Авдіївкою. З гранатометів різних систем обстріляв захисників Луганського та Зайцевого.

На луганському напрямку, з великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по позиціям поруч Новотошківки, а з гранатометів обстріляв оборонців Кримського.

Також в прес-центрі зауважили, що незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму “Тиші” і вогонь у відповідь не відкривали.

Нагадаємо, минулої доби бойовики понад п’ять годин обстрілювали Авдіївку.

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