С начала суток боевики 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. С начала суток враг 18 раз открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО
Отмечается, что вблизи Мариуполя, огнем минометов калибра 120 мм и гранатометов враг накрывал защитников Новотроицкого. С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по защитникам Водяного. А защитников Широкино, Гнутово и Талаковка обстрелял из стрелкового оружия. По опорным пунктам наших войск под Новогригорьевка бил из вооружения БМП.
На донецком направлении, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по нашим позициям в Авдеевка. С гранатометов различных систем обстрелял защитников Луганского и зайцев.
На луганском направлении, из крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям рядом Новотошкивкы, а из гранатометов обстрелял защитников Крымского.
Также в пресс-центре отметили, что несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "Тишины" и огонь в ответ не открывали.
Напомним, за прошедшие сутки боевики более 5:00 обстреливали Авдеевку .