С начала суток боевики 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 26581 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101029 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116465 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175229 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128331 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123865 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116572 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106426 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107470 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103887 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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С начала суток боевики 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ

С начала суток боевики 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Киев  •  УНН

 • 10168 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. С начала суток враг 18 раз открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО

Отмечается, что вблизи Мариуполя, огнем минометов калибра 120 мм и гранатометов враг накрывал защитников Новотроицкого. С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по защитникам Водяного. А защитников Широкино, Гнутово и Талаковка обстрелял из стрелкового оружия. По опорным пунктам наших войск под Новогригорьевка бил из вооружения БМП.

На донецком направлении, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по нашим позициям в Авдеевка. С гранатометов различных систем обстрелял защитников Луганского и зайцев.

На луганском направлении, из крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям рядом Новотошкивкы, а из гранатометов обстрелял защитников Крымского.

Также в пресс-центре отметили, что несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "Тишины" и огонь в ответ не открывали.

Напомним, за прошедшие сутки боевики более 5:00 обстреливали Авдеевку .

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