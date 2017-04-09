С начала суток боевики 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Отмечается, что вблизи Мариуполя, огнем минометов калибра 120 мм и гранатометов враг накрывал защитников Новотроицкого. С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по защитникам Водяного. А защитников Широкино, Гнутово и Талаковка обстрелял из стрелкового оружия. По опорным пунктам наших войск под Новогригорьевка бил из вооружения БМП.

На донецком направлении, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по нашим позициям в Авдеевка. С гранатометов различных систем обстрелял защитников Луганского и зайцев.

На луганском направлении, из крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям рядом Новотошкивкы, а из гранатометов обстрелял защитников Крымского.

Также в пресс-центре отметили, что несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "Тишины" и огонь в ответ не открывали.

Напомним, за прошедшие сутки боевики более 5:00 обстреливали Авдеевку .