З початку доби бойовики 14 разів обстріляли позиції сил АТО

Зокрема, на Луганському напрямку Світлодарська дуга й надалі залишається епіцентром напруженості. Тут ворог зі 120-мм мінометів та піхотного озброєння вів вогонь по позиціях українських оборонців біля Луганського. Під час вогневих провокацій у районі Травневого, Лозового і Світлодарська бойовики застосували гранатомети і стрілецьку зброю. Поблизу Троїцького ворог стріляв із озброєння БМП, а оборонців Новоолександрівки – турбував із кулеметів.

Крім того, на донецькому напрямку противник обстрілював захисників Авдіївки, Кам’янки і Широкиного з гранатометів різних модифікацій і стрілецької зброї. По наших укріпленнях поблизу шахти Бутівка загарбники били з мінометів калібру 82-мм і легкого піхотного озброєння, а зі стрілецької зброї – порушували перемир’я у передмісті Мар’їнки.

"Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська 14 разів порушили режим припинення вогню. У більш ніж половині випадків військовослужбовці Збройних Сил України відповідали агресору з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначили в прес-центрі.

Нагадаємо, протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинули четверо українських військових, ще двоє отримали поранення.