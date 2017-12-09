С начала суток боевики 14 раз обстреляли позиции сил АТО

В частности, на луганском направлении Светлодарская дуга продолжает оставаться эпицентром напряженности. Здесь враг из 120-мм минометов и пехотного вооружения вел огонь по позициям украинских защитников у Луганского. Во время огневых провокаций в районе Майского, Лозового и Светлодарска боевики применили гранатометы и стрелковое оружие. Вблизи Троицкого враг стрелял из вооружения БМП, а защитников Новоалександровки - беспокоил из пулеметов.

Кроме того, на донецком направлении противник обстреливал защитников Авдеевки, Каменки и Широкино из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия. По нашим укреплениям вблизи шахты Бутовка захватчики били из минометов калибра 82-мм и легкого пехотного вооружения, а из стрелкового оружия - нарушали перемирие в пригороде Марьинки.

"В общем, от полуночи, российско-террористические войска 14 раз нарушили режим прекращения огня. В более чем половине случаев военнослужащие Вооруженных Сил Украины отвечали агрессору из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в пресс-центре.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения.