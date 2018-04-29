З початку доби бойовики 12 разів обстріляли сили АТО

"З опівночі станом на дев’яту годину ранку противник здійснив 12 прицільних обстрілів наших опорних пунктів", - сказав Праута.



За його словами, один з цих обстрілів відбувся на Луганському напрямку - тут з близько опівночі наші позиції в районі Причепилівки протягом півгодини ворог обстрілював з артилерії калібру 122 мм. У бік наших військових випущено 3 снаряди.



Решта 11 прицільних обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку. Тут, зокрема, противник застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Тричі під обстріл потрапили наші захисники Красногорівки, по два рази були обстріляні позиції Збройних Сил України поблизу Водяного, Авдіївки та шахти Бутівка. Ще по одному обстрілу зафіксовано в районі Широкиного та Мар’їнки.



"З боку підрозділів ЗС України вогонь у відповідь відкривався 7 разів. Втрат серед наших військових немає", - зазначив Праута.



Нагадаємо, вчора російсько-терористичні угруповання здійснили 61 обстріл українських позицій, у результаті чого 2 військових отримали поранення середньої важкості, стан здоров я інших 5 поранених і травмованих – задовільний.