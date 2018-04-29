С начала суток боевики 12 раз обстреляли силы АТО

"С полуночи по состоянию на девять часов утра противник совершил 12 прицельных обстрелов наших опорных пунктов", - сказал Праута.



По его словам, один из этих обстрелов произошел на Луганском направлении - здесь с около полуночи наши позиции в районе Причепиловки в течение получаса враг обстреливал из артиллерии калибра 122 мм. В сторону наших военных выпущено 3 снаряда.



Остальные 11 прицельных обстрелов зафиксировано на Донецком направлении. Здесь, в частности, противник применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Трижды под обстрел попали наши защитники Красногоровки, по два раза были обстреляны позиции Вооруженных Сил Украины вблизи Водяного, Авдеевки и шахты Бутовка. Еще по одному обстрелу зафиксирован в районе Широкино и Марьинки.



"Со стороны подразделений ВС Украины огонь открывался 7 раз. Потерь среди наших военных нет", - отметил Праута.



Напомним, вчера российско-террористические группировки совершили 61 обстрел украинских позиций , в результате чего 2 военных получили ранения средней тяжести, состояние здоровья остальных 5 раненых и травмированных - удовлетворительное.