З початку доби бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. З початку доби бойовики 11 разів обстріляли позиції українських військових в зоні проведення антитерористичної операції, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Загалом зафіксовано 11 обстрілів. Втрат серед наших військових немає", - йдеться в повідомленні.
В прес-центрі додали, що на маріупольському напрямку, з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Гнутове, Водяне, Широкине. На донецькому – з тих же видів озброєння – Авдіївку та Зайцеве. На луганському напрямку російсько-окупаційні війська використовували 120 міліметрові міномети, неодноразово обстрілюючи Кримське.
Як повідомляв УНН, минулої доби двоє українських бійців отримали поранення в зоні АТО.