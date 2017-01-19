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С начала суток боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Киев • УНН

 • 7561 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. С начала суток боевики 11 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"В целом зафиксировано 11 обстрелов. Потерь среди наших военных нет", - говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что на мариупольском направлении, из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Гнутово, Водяное, Широкино. На донецком - из тех же видов вооружения - Авдеевку и Зайцево. На луганском направлении российско-оккупационные войска использовали 120 миллиметровые минометы, неоднократно обстреливая Крымское.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки двое украинских бойцов получили ранения в зоне АТО .

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