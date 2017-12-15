З початку агресії на Донбасі вважаються зниклими 403 особи – Грицак

“З початку російської агресії зниклими безвісти вважаються чотириста три громадянина України, у тому числі сто двадцять три військовослужбовця, бійця добровольчих батальйонів та правоохоронця”, — цитує прес-служба слова Грицака.

Він запевнив, що СБУ разом з іншими відомствами робитиме все можливе, щоб встановити їхню долю.

Нагадаємо, як повідомляється у 19-му квартальному звіті ООН по ситуації з правами людини в Україні, що охоплює період з 16 травня до 15 серпня 2017 року, точна кількість зниклих безвісти у зв'язку з російською агресією залишається невідомою.