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З початку агресії на Донбасі вважаються зниклими 403 особи – Грицак

З початку агресії на Донбасі вважаються зниклими 403 особи – Грицак

Київ • УНН

 • 8744 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. З початку російської агресії на Сході України зниклими безвісти вважаються 403 українці, з яких 123 військових, добровольців та правоохоронців. Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак під час урочистої церемонії передачі Надзвичайному та повноважному послу Казахстану Самату Ордабаєву останків загиблого воїна часів Другої світової війни, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби СБУ у Facebook.

“З початку російської агресії зниклими безвісти вважаються чотириста три громадянина України, у тому числі сто двадцять три військовослужбовця, бійця добровольчих батальйонів та правоохоронця”, — цитує прес-служба слова Грицака.

Він запевнив, що СБУ разом з іншими відомствами робитиме все можливе, щоб встановити їхню долю.

Нагадаємо, як повідомляється у 19-му квартальному звіті ООН по ситуації з правами людини в Україні, що охоплює період з 16 травня до 15 серпня 2017 року, точна кількість зниклих безвісти у зв'язку з російською агресією залишається невідомою.

Українські Національні Новини

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