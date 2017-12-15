С начала агрессии на Донбассе считаются пропавшими 403 человека - Грицак
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. С начала русской агрессии на Востоке Украины пропавшими без вести числятся 403 украинцы, из которых 123 военных, добровольцев и правоохранителей. Об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак во время торжественной церемонии передачи Чрезвычайному и полномочному послу Казахстана Самат Ордабаеву останков погибшего воина времен Второй мировой войны, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ в Facebook.
"С начала российской агрессии пропавшими без вести считаются четыреста три гражданина Украины, в том числе сто двадцать три военнослужащего, бойца добровольческих батальонов и милиционера", - цитирует пресс-служба слова Грицака.
Он заверил, что СБУ совместно с другими ведомствами делать все возможное, чтобы установить их судьбу.
Напомним, как сообщается в 19-м квартальном отчете ООН по ситуации с правами человека в Украине, охватывающий период с 16 мая по 15 августа 2017 года, точное количество пропавших без вести в связи с российской агрессией остается неизвестной.