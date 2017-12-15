С начала агрессии на Донбассе считаются пропавшими 403 человека - Грицак

"С начала российской агрессии пропавшими без вести считаются четыреста три гражданина Украины, в том числе сто двадцать три военнослужащего, бойца добровольческих батальонов и милиционера", - цитирует пресс-служба слова Грицака.

Он заверил, что СБУ совместно с другими ведомствами делать все возможное, чтобы установить их судьбу.

Напомним, как сообщается в 19-м квартальном отчете ООН по ситуации с правами человека в Украине, охватывающий период с 16 мая по 15 августа 2017 года, точное количество пропавших без вести в связи с российской агрессией остается неизвестной.