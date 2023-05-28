З початку 28 травня ворог вже п’ять разів обстріляв прикордоння – ОК «Північ»
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Станом на 10:00 28 травня російські війська 5 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Про це УНН повідомляє з посилання на інформацію Оперативного командування «Північ».
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ОК «Північ» повідомляє, що з 02:00 до 02:15 зафіксовано 5 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Дем'янівка.
«З 01:55 до 02:05 зафіксовано 3 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Прогрес.
З 01:40 до 01:55 зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Середина-Буди.
З 07:20 до 07:25 зафіксовано 2 приходи, ймовірно з міномет 120 мм, в районі н.п Залізний Міст.
З 09:15 до 09:30 зафіксовано 5 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Карповичі», - повідомили у командуванні.
Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
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