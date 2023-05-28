С начала 28 мая враг уже пять раз обстрелял приграничье - ОК "Север"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. По состоянию на 10:00 28 мая российские войска 5 раз обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Оперативного командования «Север».
Детали
ОК «Север» сообщает, что с 02:00 до 02:15 зафиксировано 5 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Демьяновка.
«С 01:55 до 02:05 зафиксировано 3 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Прогресс.
С 01:40 до 01:55 зафиксировано 4 прихода, предположительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Середина-Буды.
С 07:20 до 07:25 зафиксировано 2 прихода, вероятно из минометов 120 мм, в районе н.п Железный Мост.
С 09:15 до 09:30 зафиксировано 5 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Карповичи», - сообщили в командовании.
О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.
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