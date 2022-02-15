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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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З початку 2022 року страхова ARX надала понад 3000 дистанційних медичних консультацій

З початку 2022 року страхова ARX надала понад 3000 дистанційних медичних консультацій

Київ • УНН

 • 19828 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Телемедицина, або дистанційна медична консультація - послуга, яка стала затребуваною у пандемію. Не кожному хочеться йти в поліклініку, де можливість заразитися стає ще вищою. Тому порадитися з лікарем дистанційно – вихід із ситуації, пише УНН.

Страхова компанія ARX запропонувала клієнтам послуги телемедицини ще у 2017 році. Але якщо в той момент такі звернення були поодинокими, то зараз у зв'язку з черговим загостренням ситуації з COVID-19 популярність послуги значно зросла.

Протягом 2021 року компанія ARX організувала понад 5000 дистанційних консультацій, у середньому це 13 на день. У 2020 році кількість тих, хто звернувся, становила понад 2800 консультацій, тобто близько 11 на день.

З 1 січня 2022 року по 13 лютого кількість консультацій вже сягнула понад 3 000. За останні три тижні кількість консультацій на день досягала 100. Дані говорять про постійне підвищення кількості звернень. Віддалені консультації допомагають медичним установам справлятися зі збільшеним навантаженням. Найпопулярнішою причиною звернення є ГРВІ та COVID-19.

Телемедицина зручна тим, що немає необхідності нікуди їхати, можна самостійно вибирати зручний канал зв'язку з лікарем: відеозв'язок, телефонний дзвінок або чат з лікарем. Тобто скрізь, де є можливість обговорити проблеми, обмінятися медичними документами та отримати рекомендації лікаря щодо подальшого лікування.

Телемедичну консультацію проводять лікарі різних клінік по всій території України. Вони ухвалюють рішення, чи достатньо онлайн-консультації, або ж потрібно звертатися до лікаря на очну консультацію. Після закінчення консультації надається медичний висновок, а лікарі-координатори страхової компанії допоможуть знайти та забронювати всі призначені препарати у найближчій аптеці.

В ARX послуги телемедицини доступні як у корпоративних програмах страхування, так і в кожному пакеті роздрібного медичного страхування ARXiMed (всього компанія пропонує три види полісів, Bronze, Silver, Gold). На сьогодні практично кожна медична клініка - партнер ARX має послуги телемедицини у своїх сервіси. Компанія ARX входить до ТОП-5 з добровільного медичного страхування та продовжує нарощувати його частку у своєму портфелі.

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