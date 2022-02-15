С начала 2022 года страховая ARX предоставила более 3000 дистанционных медицинских консультаций

Страховая компания ARX предложила клиентам услуги телемедицины еще в 2017 году. Но если в тот момент такие обращения были единичными, то сейчас, в связи с очередным обострением ситуации с COVID -19, популярность услуги значительно выросла.

На протяжении 2021 года компания ARX организовала более 5 000 дистанционных консультаций, в среднем это 13 в день. В 2020 году число обратившихся составляло более 2800 консультаций, то есть порядка 11 в день.

С 1 января 2022 по 13 февраля количество консультаций уже составило более 3 000. За последние три недели количество консультаций в день достигало 100. Данные говорят о постоянном повышении числа обращений. Удаленные консультации помогают медицинским учреждениям справляться с возросшей нагрузкой. Самой популярной причиной обращения является ОРВИ и COVID-19.

Телемедицина удобна тем, что нет необходимости никуда ехать, можно самостоятельно выбирать удобный канал связи с врачом: видеосвязь, телефонный звонок или же чат с врачом. То есть везде, где есть возможность обсудить проблемы, обменяться медицинскими документами и получить рекомендации врача по дальнейшему лечению.

Телемедицинскую консультацию проводят практикующие врачи различных клиник по всей территории Украины. Они принимают решение, достаточно ли будет онлайн консультации, или же нужно обращаться к врачу на очную консультацию. По окончанию консультации предоставляется медицинское заключение, а врачи-координаторы страховой компании помогут найти и забронировать все назначенные препараты в ближайшей аптеке.

В ARX услуги телемедицины доступны как в корпоративных программах страхования, так и в каждом пакете розничного медицинского страхования ARXiMed (всего компания предлагает три вида полисов, Bronze, Silver, Gold). На данный момент практически каждая медицинская клиника - партнер ARX имеет услуги телемедицины в своих сервисах. Компания ARX входит в ТОП-5 по добровольному медицинскому страхованию и продолжает наращивать его долю в своем портфеле.