З початку 2018 року в зоні ООС було затримано товарів на 10 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. З початку 2018 року жодних порушень переміщення товарів через лінію зіткнення на Донбасі небуло. Про це під час брифінгу заявив заступник головнокомандувача Операції Об’єднаних сил з прикордонної служби Володимир Бондар, передає кореспондент УНН.
"За період 2018 року жодних порушень переміщення товарів не було (в зоні АТО), разом з тим на 10 млн гривень спільно з ДФС таких товарів затримано і передано в ДФС. Також я хочу сказати, що основною задачею Держприкордонслужби є недопущення перетину через лінію зіткнення зброїв, боєприпасів , наркотичних засобів а також зброї та вибухівки. Такі затримання відповідно також є", - повідомив В.Бондар.
Як повідомляв УНН, головним пріоритетом операції Об’єданих сил є поновлення верховенств права на підконтрольній частині Донбасу. Про це заявив на прес-конференції командувач операції Об’єднаних сил Сергій Наєв.