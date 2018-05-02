С начала 2018 года в зоне ООС было задержано товаров на 10 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. С начала 2018 никаких нарушений перемещения товаров через линию соприкосновения на Донбассе не было. Об этом во время брифинга заявил заместитель главнокомандующего Операции Объединенных сил с пограничной службы Владимир Бондарь, передает корреспондент УНН.
"За период 2018 никаких нарушений перемещения товаров не было (в зоне АТО), вместе с тем на 10 млн гривен совместно с ГФС таких товаров задержаны и переданы в ГФС. Также я хочу сказать, что основной задачей Госпогранслужбы является недопущение пересечения через линию соприкосновения оружие, боеприпасы, наркотических средств а также оружия и взрывчатки. Такие задержания соответственно также есть ", - сообщил Бондарь.
Как сообщал УНН, главным приоритетом операции Обьеданих сил является возобновление верховенства права на подконтрольной части Донбасса. Об этом заявил на пресс-конференции командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев.