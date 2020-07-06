З платних доріг держава збере менше, ніж в них вкладе – Інна Хомич

ukru
Ексклюзив
08:24 • 45182 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 96952 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 103320 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 165258 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 137313 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 146444 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 147815 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129251 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183228 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126277 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 104409 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 143211 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 123966 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 110189 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 110400 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 45182 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 96952 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 103320 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 87399 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 131532 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 104556 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 105167 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 122900 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 139434 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 137477 перегляди
Актуальне
З платних доріг держава збере менше, ніж в них вкладе – Інна Хомич

З платних доріг держава збере менше, ніж в них вкладе – Інна Хомич

Київ • УНН

 • 11408 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Двадцять сьомого травня 2020 року група народних депутатів України зареєструвала два взаємопов'язаних законопроектів №№3544 і 3545 про внесення змін до деяких законодавчих актів і Бюджетний кодекс про встановлення плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування для великотоннажного вантажного транспорту. У разі прийняття документів, доходи від нового дорожнього збору не покриють витрат на створення та обслуговування системи справляння збору. Таке припущення у своїй авторській колонці на порталі НВ висловила директор із правових питань групи компаній "Нова пошта" Інна Хомич, передає УНН.

"Прикінцевими та перехідними положеннями законопроекту №3544 передбачено, що з 1 січня 2021 року плата за проїзд автомобільними дорогами загального користування буде стягуватися виключно з транспортних засобів іноземних перевізників, які здійснюють транзит територією України. А з 1 січня 2024 року платити доведеться й українським транспортним компаніям. Однак у фінансово-економічному обґрунтуванні до другого законопроекту №3545 сума бюджетних надходжень розрахована, з огляду на загальний трафік вантажних автомобілів. Тобто, розрахунки фінансових надходжень від справляння дорожньої плати від іноземних компаній не проводилися. В цілому, депутати планують щорічно збирати з вантажоперевізників близько 8 млрд 913 млн грн. При цьому, цілком очевидно, що надходження від іноземців будуть в кілька разів меншими. Скільки - ніхто не знає, оскільки, повторюся, відповідних розрахунків просто немає", - свідчить автор.

Разом з тим, Хомич звертає увагу на те, що, відповідно до того ж фінансово-економічного обґрунтування, капітальні інвестиції в побудову самої системи справляння плати (придбання камер автоматичної фіксації, будівництво розрахункового центру, розробку програмного забезпечення, придбання терміналів оплати тощо), складуть трохи більше ніж 6 млрд 611 млн грн. Крім того, операційні витрати на заробітну плату, обслуговування програмного забезпечення, терміналів оплати та багато іншого виллються ще в 1 млрд 837 млн грн на рік. Пропоновані законопроектом №3544 зміни до ст.3 Закону "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" передбачають, що всі перераховані вище витрати будуть здійснюватися з Державного дорожнього фонду.

"Виникає перша серйозна колізія. Виходить, що більш ніж 6 млрд грн, які передбачені в бюджеті на будівництво і ремонт доріг, після прийняття законопроектів будуть спрямовані на впровадження системи справляння плати з іноземних перевізників. А ось скільки грошей держава отримає від іноземців, ще раз повторюся, ніхто не знає. Водночас з високою часткою ймовірності можна припустити, що доходи від дорожнього збору виявляться істотно меншими за капітальні інвестиції. Швидше за все, навіть операційні витрати на обслуговування системи справляння дорожньої плати надмірно перевищать бюджетні надходження", - вважає експерт.

Інна Хомич приходить до висновку, що протягом декількох років (принаймні до моменту збору дорожньої плати з усіх, в тому числі й українських транспортних компаній), будівництво та ремонт доріг в Україні буде фінансуватися на мінімальному рівні, оскільки цільові кошти бюджету, у випадку прийняття законопроектів, будуть спрямовуватися не на модернізацію і будівництво доріг, а на побудову та утримання платіжної системи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32