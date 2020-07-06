С платных дорог государство соберет меньше, чем в них вложит – Инна Хомич

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Двадцать седьмого мая 2020 года группа народных депутатов Украины зарегистрировала два взаимосвязанных законопроекта №№3544 и 3545 о внесении изменений в некоторые законодательные акты и Бюджетный кодекс об установлении платы за проезд автомобильными дорогами общего пользования для многотоннажного грузового транспорта. В случае принятия документов, доходы от нового дорожного сбора не покроют расходов на создание и обслуживание системы взимания сбора. Такое предположение в своей авторской колонке на портале НВ высказала директор по правовым вопросам группы компаний "Новая почта" Инна Хомич, передает УНН.

"Заключительными и переходными положениями законопроекта №3544 предусмотрено, что с 1 января 2021 года плата за проезд автомобильными дорогами общего пользования будет взыматься исключительно с транспортных средств иностранных перевозчиков, которые осуществляют транзит по территории Украины. А с 1 января 2024 года платить придется и украинским транспортным компаниям. Однако в финансово-экономическом обосновании ко второму законопроекту №3545 сумма бюджетных поступлений рассчитана, исходя из общего трафика грузовых автомобилей. То есть, расчеты финансовых поступлений от взимания дорожной платы от иностранных компаний не проводились. В целом, депутаты планируют ежегодно собирать с грузоперевозчиков около 8 млрд 913 млн грн. При этом, вполне очевидно, что поступления от иностранцев будут в несколько раз меньшими. Сколько – никто не знает, так как, повторюсь, соответствующих расчетов попросту нет", - свидетельствует автор.

Вместе с тем Хомич обращает внимание на то, что, в соответствии с тем же финансово-экономическим обоснованием, капитальные инвестиции в построение самой системы взимания платы (приобретение камер автоматической фиксации, строительство расчетного центра, разработку программного обеспечения, приобретение терминалов оплаты и так далее), составят чуть больше 6 млрд 611 млн грн. Кроме того, операционные затраты на заработную плату, обслуживание программного обеспечения, терминалов оплаты и многое другое выльются еще в 1 млрд 837 млн грн в год. Предлагаемые законопроектом №3544 изменения к ст.3 Закона "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" предусматривают, что все вышеперечисленные затраты будут осуществляться из Государственного дорожного фонда.

"Возникает первая серьезная коллизия. Получается, что более 6 млрд грн, которые предусмотрены в бюджете на строительство и ремонт дорог, после принятия законопроектов будут направлены на внедрение системы взимания платы с иностранных перевозчиков. А вот сколько денег государство получит от иностранцев, еще раз повторюсь, никто не знает. Вместе с тем с высокой долей вероятности можно предположить, что доходы от дорожного сбора окажутся существенно меньше капитальных инвестиций. Скорее всего, даже операционные затраты на обслуживание системы взимания дорожной платы чрезмерно превысят бюджетные поступления", - полагает эксперт.

Инна Хомич приходит к выводу, что на протяжении нескольких лет (по крайней мере до момента сбора дорожной платы со всех, в том числе и украинских транспортных компаний), строительство и ремонт дорог в Украине будет финансироваться на минимальном уровне, поскольку целевые средства бюджета, в случае принятия законопроектов, будут направляться не на модернизацию и строительство дорог, а на построение и содержание платежной системы.

Украинские Национальные Новости

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