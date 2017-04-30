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З першого травня в Києві запрацюють центральні фонтани та комплекс на Русанівці

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Із першого травня в столиці розпочинають роботу центральні фонтани та фонтанний комплекс на Русанівському каналі. Разом із тим, світло-музичний супровід реконструйованих фонтанів “Малі” та “Великий” стартує до кінця наступного тижня. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.

З першого травня в Києві запрацюють центральні фонтани та комплекс на Русанівці

Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кияни зможуть обрати пісні, що супроводжуватимуть роботу фонтану на Майдані Незалежності

“Центральні та Русанівський водограї працюватимуть із 1-го травня до кінця вересня, з 11:00 до 23:00. Завдяки проведеним капітальним ремонтам на більшості фонтанних комплексів встановлений або відновлений світловий супровід. Три фонтани будуть музичними — Русанівський, фонтан біля Національної опери України ім.Т.Г.Шевченка, а також фонтани на Майдані Незалежності з парного боку вулиці Хрещатик. Зараз ми завершуємо всі підготовчі роботи і 1-го травня всі фонтани готові до запуску. Однак запуск водограїв біля „Глобусу“ ми плануємо зробити особливим, спільно з киянами під час світло-музичного шоу, яке анонсуємо окремо,” — пообіцяв він.

Крім того, за словами П.Пантелеєва, 29 квітня о 21:30 відбувся тестовий прогін Русанівських фонтанів. Фахівці вже завершили всі роботи з їхнього монтажу та підключення. А вже з 1 травня водограї на Русанівській набережній “гратимуть” за розкладом — із вівторка до неділі, а у вихідні та святкові дні на киян тут чекає світло-музичне шоу.

Як повідомляв УНН, у Києві на Майдані Незалежності запустили фонтани у тестовому режимі.

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