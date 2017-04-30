С первого мая в Киеве заработают центральные фонтаны и комплекс на Русановке

Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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"Центральные и Русановский фонтаны будут работать с 1 мая до конца сентября, с 11:00 до 23:00. Благодаря проведенным капитальным ремонтам на большинстве фонтанных комплексов установлен или восстановлен световое сопровождение. Три фонтана будут музыкальными - Русановский, фонтан возле Национальной оперы Украины Т.Г.Шевченко, а также фонтаны на Майдане Независимости по четной стороне улицы Крещатик. Сейчас мы завершаем все подготовительные работы и 1 мая все фонтаны готовы к запуску. Однако запуск фонтанов у "Глобуса" мы планируем сделать особенным, совместно с киевлянами во время светло-музыкального шоу, которое анонсируем отдельно ", - пообещал он.

Кроме того, по словам П.Пантелеев, 29 апреля в 21:30 состоялся тестовый прогон Русановских фонтанов. Специалисты уже завершили все работы по их монтажу и подключению. А уже с 1 мая фонтаны на Русановской набережной "играть" по расписанию - со вторника по воскресенье, а в выходные и праздничные дни киевлян здесь ждет свето-музыкальное шоу.

Как сообщал УНН, в Киеве на Майдане Незалежности запустили фонтаны в тестовом режиме.