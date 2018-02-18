З перемогою Абраменка Україна випередила Китай у медальному заліку

Таким чином нині українські олімпійці ділять 17-ту й 18-ту сходинки з командою Польщі, яка також має одне олімпійське “золото”.

Українці випереджають у цьому списку такі сильні команди, як збірна Китаю, яка хоч і має шість нагород, але серед них — жодної золотої (п’ять срібних і одна бронзова медаль). Також позаду опинилися “олімпійські атлети з Росії” — нуль золотих, три срібних і вісім бронзових медалей.

Очолюють змагання за першість серед зимових спортивних націй світу норвежці, у них по дев’ять золотих і срібних та вісім бронзових медалей. Команда Німеччини дихає їм у спину — дев’ять золотих, п’ять срібних і чотири бронзових нагороди. На третій позиції — Нідерланди (6 — 5 — 2), також у чільній десятці — Канада, США, Швеція, Австрія, Франція, Південна Корея та Швейцарія.

Нагадаємо, українець Олександр Абраменко здобув перше для України “золото” на зимових Олімпійських іграх 2018 у Пхьончхані з фрістайлу.