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З перемогою Абраменка Україна випередила Китай у медальному заліку

З перемогою Абраменка Україна випередила Китай у медальному заліку

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Українська збірна, завдяки перемозі спортсмена Олександра Абраменка, піднялася в неофіційному медальному заліку Олімпійських ігор у Пхьончхані до чільної двадцятки. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

Таким чином нині українські олімпійці ділять 17-ту й 18-ту сходинки з командою Польщі, яка також має одне олімпійське “золото”.

Українці випереджають у цьому списку такі сильні команди, як збірна Китаю, яка хоч і має шість нагород, але серед них — жодної золотої (п’ять срібних і одна бронзова медаль). Також позаду опинилися “олімпійські атлети з Росії” — нуль золотих, три срібних і вісім бронзових медалей.

Очолюють змагання за першість серед зимових спортивних націй світу норвежці, у них по дев’ять золотих і срібних та вісім бронзових медалей. Команда Німеччини дихає їм у спину — дев’ять золотих, п’ять срібних і чотири бронзових нагороди. На третій позиції — Нідерланди (6 — 5 — 2), також у чільній десятці — Канада, США, Швеція, Австрія, Франція, Південна Корея та Швейцарія.

Нагадаємо, українець Олександр Абраменко здобув перше для України “золото” на зимових Олімпійських іграх 2018 у Пхьончхані з фрістайлу.

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