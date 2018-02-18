С победой Абраменко Украина опередила Китай в медальном зачете

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 72816 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 87779 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 90446 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109842 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101166 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104878 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111850 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117125 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122908 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134450 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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С победой Абраменко Украина опередила Китай в медальном зачете

С победой Абраменко Украина опередила Китай в медальном зачете

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Украинская сборная, благодаря победе спортсмена Александра Абраменко, поднялась в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Пхенчхане в главную двадцатки. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Таким образом в настоящее время украинские олимпийцы делят 17-ю и 18-ю строчки с командой Польши, которая также имеет одно олимпийское "золото".

Украинцы опережают в этом списке такие сильные команды, как сборная Китая, которая хотя и имеет шесть наград, но среди них - ни одной золотой (пять серебряных и одна бронзовая медаль). Также позади оказались "олимпийские атлеты из России" - ноль золотых, три серебряных и восемь бронзовых медалей.

Возглавляют соревнования за первенство среди зимних спортивных наций мира норвежцы, у них по девять золотых и серебряных и восемь бронзовых медалей. Команда Германии дышит им в спину - девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовых награды. На третьей позиции - Нидерланды (6 - 5 - 2), также в первой десятке - Канада, США, Швеция, Австрия, Франция, Южная Корея и Швейцария.

Напомним, украинец Александр Абраменко получил первое для Украины "золото" на зимних Олимпийских играх 2018 в Пхенчхан по фристайлу.

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