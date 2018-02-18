С победой Абраменко Украина опередила Китай в медальном зачете
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Украинская сборная, благодаря победе спортсмена Александра Абраменко, поднялась в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Пхенчхане в главную двадцатки. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
Таким образом в настоящее время украинские олимпийцы делят 17-ю и 18-ю строчки с командой Польши, которая также имеет одно олимпийское "золото".
Украинцы опережают в этом списке такие сильные команды, как сборная Китая, которая хотя и имеет шесть наград, но среди них - ни одной золотой (пять серебряных и одна бронзовая медаль). Также позади оказались "олимпийские атлеты из России" - ноль золотых, три серебряных и восемь бронзовых медалей.
Возглавляют соревнования за первенство среди зимних спортивных наций мира норвежцы, у них по девять золотых и серебряных и восемь бронзовых медалей. Команда Германии дышит им в спину - девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовых награды. На третьей позиции - Нидерланды (6 - 5 - 2), также в первой десятке - Канада, США, Швеция, Австрия, Франция, Южная Корея и Швейцария.
Напомним, украинец Александр Абраменко получил первое для Украины "золото" на зимних Олимпийских играх 2018 в Пхенчхан по фристайлу.