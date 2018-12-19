З палаючого будинку врятували сімох домашніх улюбленців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Херсоні рятувальники під час ліквідації пожежі у приватному будинку врятували 7 домашніх тварин. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
Пожежники винесли з палаючої будівлі двох котиків, двох морських свинок та трьох собачок. Тварин знайшли під диваном на першому поверсі будівлі.
Пожежа сталася у двоповерховому приватному будинку близько 10 години ранку. На момент прибуття рятувальників над будинком стояв вогняний стовп, що повністю охопив дах та другий поверх.
"О 10:45 пожежу локалізували, не допустивши перекидання вогню на поряд розташовані інші житлові будинки. Ліквідовано пожежу о 12:30. У результаті вогнем знищено покрівлю та другий поверх будинку на загальній площі 160 кв. м", - зазначили у відомстві.
Відомо, що на другому поверсі будинку зберігалась велика кількість легкогорючих будівельних матеріалів, які і посприяли такому стрімкому горінню.
Під час пожежі вдома, окрім тваринок, нікого не було. Рятувальників викликали сусіди. Наразі встановлюється причина пожежі.
Раніше УНН повідомляв, що у Черкасах горів зоопарк, частину птахів випустили на волю, аби врятувати.