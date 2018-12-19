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Из горящего дома спасли семерых домашних любимцев

Киев • УНН

 • 10345 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Херсоне спасатели во время ликвидации пожара в частном доме спасли 7 домашних животных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Из горящего дома спасли семерых домашних любимцев

Пожарные вынесли из горящего здания двух котиков, двух морских свинок и трех собачек. Животных нашли под диваном на первом этаже здания.

Пожар произошел в двухэтажном частном доме около 10:00 утра. На момент прибытия спасателей над домом стоял огненный столб, полностью охватив крышу и второй этаж.

"В 10:45 пожар локализовали, не допустив переброски огня на рядом расположенные другие жилые дома. Ликвидирован пожар в 12:30. В результате огнем уничтожена кровля и второй этаж дома на общей площади 160 кв. м", - отметили в ведомстве.

Известно, что на втором этаже дома сохранялась большое количество легкогорючих строительных материалов, и поспособствовали такому стремительному горению.

Во время пожара в доме, кроме животных, никого не было. Спасателей вызвали соседи. Сейчас устанавливается причина пожара.

Ранее УНН сообщал, что в Черкассах горел зоопарк, часть птиц выпустили на свободу, чтобы спасти.

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