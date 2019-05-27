З нинішніми темпами скорочення населення українців не стане за 180 років - нардеп

"Населення України скорочується невпинними темпами. Щороку нас стає на 200-300 тисяч менше. І це не враховуючи процеси від’ємної міграції. Якщо не буде змінена гуманітарна політика держави, то населення України вимре повністю в середньому за 180 років", - наголосила Богомолець.

За її словами, у східних областях, якщо смертність продовжить перевищувати народжуваність, система охорони здоров'я буде недоступною, не зміниться гуманітарна політика, населення вимре за 80-100 років, що становить лише три покоління. З урахуванням еміграції, цей час скорочується в половину – до 40 років.

При цьому вона наголосила, що саме збільшення тривалості життя в Україні і є головним завданням реформування галузі охорони здоров'я, яке наразі триває.

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Нардеп повідомила, що в Україні розроблена стратегія, яка дозволить зменшити смертність і збільшити тривалість життя. Одним із елементів цієї стратегії є закон "Про загальнообов’язкове державне медичне страхування", без якого, на її думку, доступність медицини в Україні не відбудеться.

Народний депутат назвала ряд позитивних змін, що впроваджуються в ході реформи, яка зараз триває в галузі: зміна моделі фінансування, впровадження закону про закупівлі через міжнародні організації, програма Доступні ліки та інші. Водночас, вона висловила свої зауваження щодо їх реалізації.

Учасники круглого столу відзначили відсутність єдиної концепції та стратегії розвитку охорони здоров’я і наголошували на необхідності комплексного підходу до реформи медичної галузі.

Експерти підкреслили необхідність формування належної системи фінансування галузі охорони здоров’я, розвитку і підтримки кадрового потенціалу, розробки єдиних стандартів і тарифів, забезпечення ефективної комунікації з Міністерством охорони здоров’я.

Нагадаємо, на думку директора Інституту, члена-кореспондента Академії медичних наук України, професора Борис Тодурова, сотні тисяч українців стали жертвами перетворень, які проводяться нинішнім керівництвом МОЗ в сфері охорони здоров'я.